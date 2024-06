VIDEO – Texas, a fuoco camion che trasporta gasolio: la lotta dei pompieri contro le fiamme

Spread the love

Un’autocisterna diesel ha preso fuoco nei pressi di una zona residenziale. La città di Desoto ha ordinato ai residenti vicini di evacuare ed evitare la zona.

È stato riferito che nessun’altra auto è rimasta coinvolta e che il conducente della cisterna da 5.000 galloni non è rimasto ferito.

I vigili del fuoco hanno utilizzato la schiuma per ricoprire il carburante e tenere l’incendio sotto controllo.

Non è immediatamente chiaro cosa abbia causato l’incendio e quando i residenti verranno avvisati sarà sicuro tornare alle loro case.

