Porto di Lavagna, auto con un bimbo a bordo finisce in mare – diversi occupanti sono riusciti a uscire. Mamma e bimbo portati in ospedale in codice rosso

Grave incidente questo pomeriggio a Lavagna. Poco dopo le 17 un’automobile è finita in mare all’interno della diga foranea del porto. A bordo del veicolo diversi occupanti sono riusciti a uscire. E‘ stato invece necessario ripescare una mamma e un bambino di sei anni rimasti intrappolati nell’auto. La donna è stata trasportata all’ospedale di Lavagna, il bimbo è stato portato con l’elicottero Grifo all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Entrambi in codice rosso.

Il bambino si trova in rianimazione, la prognosi è riservata. La madre è ricoverata in condizioni disperate all’ospedale di Lavagna. Sono ricoverati in pediatria una ragazzina di 12 anni e il fratello di 15 anni. Il padre, cosciente e stabile, sta completando al momento gli accertamenti in pronto soccorso. L’Asl4 ha allertato l’équipe di sostegno psicologico per supportare la famiglia. La famiglia, turisti milanesi, stava per tornare a Milano dopo una giornata trascorsa in mare sul gommone di alcuni amici.

Forse per una manovra sbagliata l’auto in retromarcia è finita in acqua. Sul posto si trovavano un sub e due ormeggiatori che non hanno esitato ad intervenire liberando subito il padre e due fratelli mentre la madre ed il figlio più piccolo sono rimasti intrappolati. Da Chiavari è intervenuta una motobarca dei vigili del fuoco con a bordo i sommozzatori.

Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure.

