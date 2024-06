L’Adige si ingrossa, annullato il Palio delle Zattere: la decisione presa dagli organizzatori dopo un confronto con Trentino Wild e i vigili del fuoco

Spread the love

ROVERETO. Arriva nel primo pomeriggio, via social, una comunicazione ormai quasi “annunciata”: “A causa dell’eccessiva portata del fiume Adige, la 21a edizione del Palio delle Zattere è annullata e rimandata al prossimo anno. Vi aspettiamo comunque in Piazza Filzi ad ore 19.00 per salutare le 9 squadre del Palio!”.

Troppo pericolosa la situazione per mettere in acqua l’atteso Palio, uno degli appuntamenti principali della rassegna “Un borgo e il suo fiume” di Sacco di Rovereto.

Le attuali norme prevedono che per lo svolgimento della gara il fiume possa avere una portata di massimo 450 m3/s: in questi giorni invece, complici le intense precipitazioni recenti, l’Adige viaggia attorno ad una portata di più di 600 m3/s.

Ecco quindi la scelta attuata dal comitato organizzatore assieme a Trentino Wild e ai Vigili del Fuoco di Rovereto, di annullare la gara.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2024/ladige-si-ingrossa-annullato-il-palio-delle-zattere-la-decisione-presa-dagli-organizzatori-dopo-un-confronto-con-trentino-wild-e-i-vigili-del-fuoco