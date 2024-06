Caldo e incendi in tutta la Sicilia, roghi e vigili del fuoco in azione dal Palermitano al Siracusano

Spread the love

Undici incendi sono divampati in Sicilia. I forestali e i vigili del fuoco sono stati impegnati in tre roghi nell’agrigentino, due nel nisseno, due nel catanese, due nel messinese e due nel siracusano.

Le fiamme sono divampate nell’agrigentino a Caltabellotta in contrada Cuttunaro, ad Agrigento in contrada Piano Gatta e a Cattolica Eraclea in contrada Piano Comune.

Nel catanese a Caltagirone in contrada Coste Chiazzine e a Licodia Eubea in contrada Cava San Giorgio. Nel nisseno a Mazzarino in contrada San Cono Sottano e a Niscemi in contrada Ulmo. Nel siracusano a Noto in contrada Forbici e in contrada Villa Vela e infine nel messinese a Gioiosa Marea in contrada Catello, a Tortorici in contrada Santa Nagra.

Un incendio è divampato nel locale Burger King in Viale Regione Siciliana, nei pressi della rotonda di Via Belgio, a Palermo. Le fiamme, pare siano divampate nelle cucine del fast food. Stanno intervenendo diverse squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

