Rogo in stabilimento rifiuti, stop uso pozzi e raccolta ortaggi

(ANSA) – CEPRANO, 08 GIU – Divieto di attingere acqua da vasche e pozzi scoperti e di raccolta di frutta ed ortaggi nel raggio di 500 metri dalla ditta Sabellico per i prossimi dieci giorni, oltre al divieto di accendere impianti di condizionamento dell’aria. E’ questo il cuore dell’ordinanza emessa dal sindaco di Ceprano in relazione al violento incendio divampato intorno alle 2 della notte scorsa all’interno dello stabilimento per il recupero dei rifiuti urbani, a ridosso dell’autostrada.