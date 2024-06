VIDEO – Enorme voragine per una frana sulla strada in Wyoming

Spread the love

La sezione del tortuoso Teton Pass è crollata, lasciando uno squarcio di terra lungo il passo di montagna che costituisce un collegamento fondamentale tra le piccole città dell’Idaho orientale e la destinazione turistica di Jackson , nel Wyoming .

La strada era chiusa nel momento in cui il tratto di strada è crollato, hanno detto le autorità sabato, a seguito di una frana di fango a un paio di miglia di distanza e tra le continue preoccupazioni per una fessura e un crollo nella strada che ha attirato l’attenzione per la prima volta giovedì dopo un incidente motociclistico. Non è chiaro quanto tempo ci vorrà per ricostruire la strada, un percorso pendolare molto utilizzato per le persone che lavorano nella costosa Jackson ma vivono oltre il confine in Idaho. Jackson è anche vicino al famoso Parco Nazionale Grand Teton .

