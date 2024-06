A 57 anni Giuseppe Marino di Sciacca corona il sogno di diventare vigile del fuoco

Spread the love

Appena diciottenne, ha svolto il servizio militare da vigile del fuoco, ma già da bambino era affascinato da quei mezzi, dalle scale e pure dalle difficili prove di addestramento che adesso sta completando, a Roma, assieme a ragazzi di 20 anni.

Il coronamento del suo sogno ha reso felice tutta la sua famiglia, la moglie, Lina, e le figlie, Federica e Beatrice. L’anno della svolta per Giuseppe Marino è stato il 2017. “E’ stato l’anno – dice Marino – in cui è stata varata una legge che consentiva la stabilizzazione per i cosiddetti discontinui. Prima venivo chiamato da 20 a 40 giorni all’anno per fare il vigile del fuoco. E’ stato necessario svolgere una prova fisica abbastanza tosta anche se la legge prevedeva il limite di età a 60 anni. Così adesso sono un allievo vigile del fuoco assieme a ragazzi di un ultimo concorso che al momento sono con me a Roma. Al momento siamo circa 400, molti dei quali grazie alla stabilizzazione, che ci troviamo alle scuole centrali antincendio. Completato il corso, a fine giugno, andremo ai comandi provinciali di appartenenza, per me quello di Agrigento, per svolgere un affiancamento di tre mesi. Poi a destinazione”. Marino è tra i più anziani del gruppo.

Per Marino in questi giorni un’altra grande soddisfazione, le parole che ha scritto, sui social, un suo istruttore: “Sono orgoglioso e fiero di aver avuto la possibilità di conoscere un grande uomo come te che con tenacia, costanza ed impegno fuori dal comune sei riuscito a superare queste prove alla grande”.

