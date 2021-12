Genova, appartamento in fiamme nella notte a Sampierdarena

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Un incendio è divampato nella notte in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in via della Cella a Sampierdarena. Le fiamme, causate con ogni probabilità da un corto circuito, hanno coinvolto l’ingresso dell’abitazione, la proprietaria è riuscita comunque a mettersi in salvo. I Vigili del fuoco intervenuti hanno dapprima evacuato i sei alloggi del condominio e subito dopo hanno estinto l’incendio. Sul posto anche il carro aria per la sostituzione delle bombole d’aria necessarie per gli autoprotettori delle vie respiratorie. Non si registrano feriti. I residenti degli altri appartamenti hanno potuto far ritorno nei proprie abitazioni mentre in quello coinvolto dall’incendio di registrano notevoli danni da fumo.