I Vigili del Fuoco di Bergamo al lavoro per difesi interventi

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale a Chiuduno in via Cesare Battisti intorno alle 8:15. Una utovettura contro uno scooter. Una donna ferita è stata trasportata in ospedale a Seriate in codice verde. I vvf ha. O messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.





I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un incendio di una casetta di Natale in piazza Matteotti intorno alle 8:15. A prendere fuoco è l’interno di una casetta dedicata alla vendita dei libri per i ragazzi. Nessun ferito. I vvf hanno spento le fiamme e hanno bonificato l’area compromessa.







I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e la botte della centrale di Bergamo intervengono per l’incendio di due autovetture a Bergamo in via Cimarosa Domenico intorno alle 9:00. Probabili cause, malfunzionamento elettrico. I vvf spente le fiamme hanno bonificato l’area compromessa.