Perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone intervengono a Fiorano al Serio SS671 per un incidente stradale intorno alle 6:30 di Pasqua. Un uomo perde il controllo della sua vettura finendo fuori strada ribaltato su un lato, all’interno 3 adulti ed un bambino in condizioni non gravi. Sul posto anche il 118. I vvf hanno scarcerato le persone e le hanno affidate alle cure mediche, dopo, hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.