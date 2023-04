Incidente stradale fra due mezzi pesanti – estratto autista rimasto bloccato

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Squadre del Comando di Latina e del Comando di Roma stanno intervenendo dalle ore 9 di stamattina sulla SP 79, tra i comuni di Artena (RM) e Cori (LT) per un incidente stradale tra due mezzi pesanti. Le squadre hanno operato due ore per estrarre dalla cabina di guida, dove era rimasto bloccato, uno dei due autisti. Dopo averlo affidato alle cure dei sanitari, sono tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale

