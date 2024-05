Palermo, i Vigili del fuoco presenti all’evento “Cittadella della Salute e Sicurezza”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

 Martedì 30 aprile, in occasione della giornata mondiale dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro, il personale VF del Comando ha partecipato, insieme ad una trentina di Stakeholders (Inail, ASP provinciali, Ispettorato del lavoro, 118, Coni, OO.SS. etc.), alla prima edizione dell’evento “Cittadella della Salute e Sicurezza” che si è tenuto a Palermo, all’interno dei cantieri Culturali alla Zisa.

Il focus è stato sulla promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, le attività produttive e la cittadinanza tutta. In particolare, le scuole in quanto luoghi primari della prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell’individuo e della collettività , fin dai primi momenti di socializzazione.

L’impegno del Comando si è tradotto in tre occasioni d’incontro con il pubblico.

Nel primo step, dal titolo “La sicurezza è il mio mestiere”, un Vigile del Fuoco ha raccontato storie di interventi divertenti realmente accaduti con l’intento di lasciare una traccia educativa ed indelebile sull’importanza della sicurezza antincendio e dei corretti comportamenti.



Il secondo step, avvenuto all’interno di un gazebo VVF, si è articolato sulla conoscenza delle misure di prevenzione incendi in via prevalente degli edifici scolastici e degli ambiti domestici con interazioni del pubblico tramite giochi e test.

Il terzo step, con impiego di Autoscala VVF, ha previsto la spiegazione di manovre di sicurezza con funi da parte del nucleo SAF e dimostrazione di recupero infortunati con uso di barella. Per il ruolo degli infortunati sono stati scelti Bambini volontari.

Alla manifestazione è stato presente il Comandante Ing. Girolamo Bentivoglio Fiandra.

In contemporanea alla manifestazione si è poi tenuto un convegno dal titolo “La Prevenzione è Soluzione” in cui ha relazionato l’Ing. Michele Burgio come rappresentante della Direzione Regionale VVF Sicilia.