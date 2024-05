VIDEO – La strada si sgretola sotto le auto precipitano: 36 i morti, 30 i feriti, 23 i veicoli coinvolti

Spread the love

RAINEWS – Un tratto di un’autostrada è crollato dopo forti piogge in una zona montuosa nel sud della Cina, nella provincia del Guangdong, provocando la caduta di auto lungo un pendio e la morte di almeno 36 persone. L’amministrazione della città di Meizhou ha dichiarato che 23 veicoli sono stati ritrovati dopo il crollo del tratto di 17,9 metri dell’autostrada che aveva ceduto intorno alle 2 di notte di mercoledì. Altre trenta persone sono rimaste ferite, nessuna in pericolo di vita, si legge in una nota del governo. Le operazioni di ricerca sono state complicate dalla pioggia costante e dalla caduta di ghiaia sull’area in questione, circostanze che mettono a rischio i soccorritori stessi, stando a quanto riferito ai media cinesi un funzionario dei vigili del fuoco.

Stando alle prime informazioni, le squadre di soccorso hanno diviso l’area in 10 zone e l’hanno battuta con cani e dispositivi di rilevamento della vita. Sono entrate in azione a supporto delle operazioni di salvataggio anche escavatori e gru. Il crollo dell’autostrada ha lasciato una cicatrice lungo un ripido pendio in un’area boschiva verdeggiante. Testimoni hanno riferito ai media locali di aver sentito un forte rumore e di aver visto una voragine dietro di loro dopo aver superato la sezione poco prima che crollasse.

