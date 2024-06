VIDEO – Incendio dell’impianto di riciclaggio di Kilgore – si prevede che durerà per giorni

Spread the love

I vigili del fuoco di Kilgore, Sabine e White Oak stanno lavorando per spegnere un incendio in una struttura presso Rivers Recycling. La struttura si trova a 298 FM 1252 West a Kilgore.

Il maresciallo dei vigili del fuoco di Kilgore Ryan Riley dice che il dispaccio ha ricevuto la chiamata che segnalava un incendio in una struttura poco prima delle 18:00. Quando i vigili del fuoco di Kilgore sono arrivati ​​sulla scena e si sono sistemati, l’incendio si era rapidamente diffuso all’intera struttura.

Dalle 22:00 l’incendio è stato circoscritto solo all’impianto di riciclaggio. Anche la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) è stata contattata per testare la qualità dell’aria in quella zona.

A causa dell’incendio, la città di Longview ha dichiarato che il riciclaggio a domicilio sarà sospeso fino a nuovo avviso, a partire da giovedì. Durante questo periodo, i contenuti depositati nei carrelli per il riciclaggio sul marciapiede verranno portati in discarica insieme ai normali rifiuti.

VIDEO