Operato il vigile del fuoco ferito, resta in gravi condizioni

È stato sottoposto ad un intervento chirurgico già mercoledì sera, subito dopo il suo arrivo con l’elisoccorso all’ospedale di Varese, Devid Ricci, il vigile del fuoco di 47 anni residente a Fagnano Olona, caduto dall’autoscala da circa quattro metri mentre con i colleghi stava rimuovendo alcuni rami pericolanti in via Monte Grappa. Il vigile del fuoco è ricoverato in Rianimazione. Secondo quanto si è appreso, nel violento impatto al suolo avrebbe riportato la frattura delle vertebre cervicali.

Tante le attestazioni di stima giunte ai vigili del fuoco. Devid Ricci si trovava sull’autoscala quando, per rimuovere uno dei rami finiti sulla scala stessa, ha perso l’equilibrio. La macchina dei soccorsi si è mossa in modo tempestivo. Dopo aver verricellato l’equipe medica, l’elisoccorso è atterrato a Villa d’Este.

