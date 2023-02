Incendio ù in una abitazione sita nel comune di Montecilfone (CB) – perde la vita una donna

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Intervento dei vigili del fuoco di Termoli in corso a Montecilfone (CB) …. per un incendio avvenuto in una abitazione sita nel citato comune perde la vita una donna …. importanti danni anche strutturali alla unità abitativa…. sul posto personale medico 118 di Termoli e pattuglia CC di Guglionesi… indagini a cura del personale vigili del fuoco del Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) del Comando di Campobasso…