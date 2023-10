Gita socio-culturale all’Abbazia di Monte Cassino

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO –Presidente Paolo Moschetti

Alle 18 di sabato sera si concludeva la gita socio-culturale all Abbazia di Montecassino organizzata dal V. Presidente Roberto Sabella e dal consigliere Franco Di Campli. La visita ha coinvolto ben 43 persone tra soci ed amici. Alle 8 della mattina un pullman gran turismo capace di 50 posti partiva da piazza Scilla dove i partecipanti avevano parcheggiato le proprie auto per non approfittare dell’ area interna alle SCA…….

La signora Francesca, la nostra Segretaria questa volta aveva l’incarico di ritirare le quote opportunamente contenute grazie ad un intervento economico della sezione, stante il fatto che non avendo potuto usufruire come altre volte del bus VF, il costo della gita era lievitato di ben 650€. complessive

Alle 10 ci stava aspettando all Abbazia la guida Michele indicataci, come pure l’ottimo ristorante, dai colleghi del distaccamento di Cassino ai quali vanno i nostri ringraziamenti per la felice scelta sia dell’ uno che dell’ altro.

Nella seconda puntata, vi racconterò puntualmente i particolari della interessantissima visita all’Abbazia per la quale Michele ci ha fornito inedite notizie anche relative al periodo bellico. Il viaggio di ritorno è stato accompagnato da una giornata che nel frattempo era diventata del tutto estiva. I soci, entusiasti come ragazzini in gita scolastica, si davano appuntamento per la prossima imminente escursione.(ci fa bene!)