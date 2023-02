Scoppia un incendio in un palazzo di 5 piani: gravi danni alla struttura e 9 persone intossicate

Spread the love

Un palazzo di cinque piani è stato evacuato nella notte dai vigili del fuoco. In un’abitazione al terzo piano, infatti, era scoppiato un incendio per cause ancora da accertare. Il rogo è divampato intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì 6 gennaio al civico 25 di via Perugino a Parabiago, nel Milanese.

Il lavoro dei pompieri, arrivati sul posto con otto mezzi, è terminato cinque ore più tardi, quando ormai era quasi l’alba. Dalle prime informazioni, sembra che il condominio abbia riportato gravi danni alla struttura, coinvolgendo anche le abitazioni vicine. Per quanto riguarda i residenti, sono state registrate nove persone che sono rimaste intossicate dai fumi sprigionati dalle fiamme. Le loro condizioni, però, non desterebbero particolare preoccupazione.

