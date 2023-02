Brescia, si ribalta auto sulla provinciale: a bordo erano in sei, uno nel bagagliaio

Spread the love

Erano in sei a bordo di un’auto che si è ribaltata mentre percorreva la provinciale, uno dei quali nel bagagliaio. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio a Carpendolo, nel bresciano, dove l’auto su cui si trovavano i sei giovani, di età compresa tra 17 e 21 anni, è finita fuori strada e si è ribaltata.

Cinque dei passeggeri sono rimasti feriti e portati negli ospedali Civile e Poliambulanza di Brescia e in quello di Desenzano dopo essere stati estratti dalla lamiere dai vigili del fuoco. Il più grave è quello che si trovava nel bagagliaio. Non è in pericolo di vita.

tpi.it