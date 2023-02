Vigili del fuoco soccorrono automobilisti intrappolati da una bufera di neve a Castelluccio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Arquata del Tronto sono intervenuti nel pomeriggio di ieri intorno alle 18:30 in supporto del comando di Perugia per portare soccorso agli automobilisti rimasti bloccati sulla strada provinciale 447 nel tratto tra Castelluccio di Norcia (PG) e Forca di Presta (AP) a causa del maltempo. Un autobus e dieci automobili sono stati sorpresi da un’improvvisa bufera di neve che in poco tempo ha provocato numerosi accumuli di neve che hanno reso impraticabile la strada. I Vigili del fuoco hanno portato assistenza agli automobilisti in difficoltà e con attrezzature e mezzi da neve hanno permesso agli automezzi di dirigersi verso il tratto di statale pulito dagli spazzaneve. Le operazioni di sono concluse intorno alle 21. Sul posto presente anche il Soccorso Alpino.