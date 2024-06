Trentino, maxi incendio in una segheria di Altavalle: non si esclude l’ipotesi del rogo doloso

Spread the love

Erano le 3 di oggi, 19 giugno, quando i vigili del fuoco della val di Cembra sono stati allertati per un incendio che ha interessato la Legnami Grumes, segheria che sorge nel comune di Altavalle.

Quando i primi pompieri sono arrivati sul posto le fiamme avevano già completamente avvolto la struttura. Per rendersi conto della portata del rogo basti pensare che complessivamente sono entrati in azione circa 120 vigili del fuoco appartenenti ai copri di Grumes, Faver, Cembra, Albiano, Cavalese, Grauno, Valda e Capriana, oltre ai pompieri del Corpo permanente di Trento. Ancora non si ha certezza di cosa abbia innescato il rogo, ma sul posto erano presenti i carabinieri della compagnia di Cavalese: tra le piste anche quella dell’incendio di matrice dolosa. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni.

https://corrieredeltrentino.corriere.it/notizie/cronaca/24_giugno_19/trentino-maxi-incendio-in-una-segheria-di-altavalle-oltre-120-vigili-del-fuoco-impegnati-danni-ingenti-0d2905f6-5389-403a-bc69-9454b7ba9xlk.shtml