VIDEO – Scoppia bombola durante lo spegnimento dell’incendio ristorante Porticello: sfiorata la tragedia

Si è sfiorata la tragedia nel pomeriggio allo Stazzone, dopo che si erano propagate le fiamme all’interno del ristorante “Al Porticello”. I vigili del fuoco erano riusciti a rimuovere una bombola di gas dall’interno del vano cucina, ma nel frattempo una seconda bombola è improvvisamente scoppiata. Il contenitore è schizzato in alto per poi tornare a precipitare sul selciato.

Per fortuna in quel momento le persone erano lontane, altrimenti l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Sin dai minuti successivi all’incendio che ha interessato il ristorante-pizzeria il dirigente della Protezione civile del comune di Sciacca Gianmarco Alì aveva disposto l’evacuazione delle abitazioni dello Stazzone. Una zona densamente abitata, anche in inverno.

https://www.sicilia24h.it/scoppia-bombola-durante-lo-spegnimento-dellincendio-ristorante-porticello-sfiorata-la-tragedia

VIDEO