Incendio in un capannone: rifiuti in fiamme a Palo del Colle

Un tremendo incendio è scoppiato nella notte in un capannone nella zona tra Palo e Modugno, in territorio di Palo del Colle. A bruciare un’azienda di rifiuti.

Le fiamme sono divampate la notte scorsa, intorno alle 2.00, in una struttura che sorge sulla Ss96. L’incendio sta interessando un’area non inferiore ai 3mila metri quadrati.

I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con tre squadre cittadine, una squadra di Molfetta e con in supporto anche mezzi e uomini da Taranto e Barletta, oltre ad un’ulteriore autobotte da Caserta, sono al lavoro da ore per cercare di circoscrivere le fiamme. In campo attualmente ci sono oltre trenta Vigili del Fuoco per domare un rogo immenso che durerà giorni.

