Scuola a fuoco nella notte – si segue la pista dolosa

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa notte alle ore 2.30 circa in via Teano, nel quartiere Aranceto, zona sud di Catanzaro per un incendio nell’area di cantiere della scuola elementare interessata da lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico. Il rogo sviluppatosi in prossimità della recinzione perimetrale si è propagato a parte del materiale edile ed attrezzature. Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza. Non si esclude la natura dolosa dell’incendio in quanto lo stesso cantiere già soggetto ad atti intimidatori.

(zoom24.it)