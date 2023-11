VIDEO – Per nove ore seduto sull’ala dell’aereo per sfuggire ai coccodrilli: il video dell’uomo salvato in Florida

Spread the love

Il video mostra un pilota salvato martedì, poche ore dopo che il suo piccolo aereo si è schiantato nelle Everglades della Florida, nel sud-ovest della contea di Broward. Le riprese di Chopper 6 mostravano un uomo in piedi sull’ala dell’aereo caduto, mentre aspettava di essere salvato.

Secondo la Federal Aviation Administration, il monomotore Cessna 172M si è schiantato intorno alle 2:20 di martedì, ma l’ufficio dello sceriffo di Broward ha detto di non aver ricevuto segnalazioni di un aereo precipitato fino alle 10 circa.

L’aereo si trovava in un’area molto isolata delle Everglades a cui possono accedere solo risorse specializzate e richiedeva un idroscivolante Broward Sheriff Fire Rescue e l’unità aeronautica del Miami-Dade Fire Rescue.

Le unità hanno eseguito un’operazione di sollevamento per rimuovere in sicurezza l’uomo dall’aereo e lo hanno trasportato al Memorial Regional Hospital di Hollywood per essere curato per le sue ferite.

