Incidente sul lavoro, 18enne muore nel Lodigiano schiacciato da un mezzo agricolo

RAINEWS.IT – Il ragazzo stava lavorando nell’azienda Bassanetti, in via Cavour a Brembio. Immediate le reazioni dei sindacati, a poche ore dalla morte del bracciante a Latina, parlano di strage silenziosa nel lavoro agricolo

Un ragazzo di 18 anni è morto schiacciato da una seminatrice, un mezzo agricolo, mentre stava lavorando nell’azienda Bassanetti, in via Cavour a Brembio, in provincia di Lodi. Si chiamava Pierpaolo Bodini. Su Instagram il ragazzo aveva postato numerose foto dei trattori e una foto con altri tre amici sui ‘balloni’ di fieno. L’ultima storia che aveva realizzato sul social, 18 ore fa, era dedicata a una trebbiatrice, taggando l’azienda.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo è morto schiacciato dal macchinario. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno potuto solo constatare il decesso decesso del 18enne.

All’infortunio ha assistito un collega di 20 anni che ha accusato un malore. I tecnici dell’Ats di Lodi, i vigili del fuoco e i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.