Celebrazioni per il 70° della componente aerea dei Vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nella mattinata del 20 giugno si è svolta la cerimonia di commemorazione del 70° anniversario del Reparto volo dei Vigili del fuoco. Presenti alla cerimonia per il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Renato Franceschelli e il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall’Oppio, il prefetto di Salerno Francesco Esposito e l’Assessore alla Sicurezza, Legalità, Immigrazione della Regione Campania Mario Morcone.

Ad accogliere le autorità all’interno dell’hangar del reparto volo VVF della Campania situato a Potecagnano Faiano, in provincia di Salerno, il Direttore regionale Emanuele Franculli e il Comandante provinciale Carlo Federico.

L’inno di Mameli eseguito dalla Banda Musicale, composta da studenti dell’Istituto Comprensivo “R. Trifone” di Montecorvino Rovella, ha dato inizio alla cerimonia.

Durante la tavola rotonda moderata dalla Giornalista Alessandra Del Cristofaro è stato presentato dall’autore Massimo Sestini il volume “Il Volo dei Draghi. La componente aerea dei Vigili del Fuoco in un racconto per immagini”, pubblicazione celebrativa edita in occasione del 70simo anniversario. Il libro contiene una selezione di fotografie emozionanti e spettacolari ed è stato realizzato con il contributo di Leonardo S.p.A.

Commovente il ricordo dei quattro Vigili del Fuoco campani, specialisti elicotteristi, caduti dell’adempimento del proprio dovere ai cui familiari è stata consegnata una targa commemorativa.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione del Arcivescovo Metropolita, Mons. Andrea Bellandi, al personale Elicotterista, Elisoccorritore e Elisommozzatore.