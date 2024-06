E’ QUI’ LA FESTA?     Siiii   in VIA DELLA VITE 76

Spread the love

Di Anna Maria Fabbri – Foto di Mario Giannini

L’imprenditore Silvio Gallo prosegue in grande ascesa “ Una vita tra sogno e realtà”, parafrasando il titolo del libro sulla sua autobiografia. Mercoledì 12 giugno 2024, a Roma in via della vite 76, ha inaugurato un fashion store, con vendita di modelli di scarpe, non solo comode e confortevoli, ma anche eleganti e belle.

Questo evento festoso organizzato magnificamente da Sara Iannone, con Maria Monsè che ha fatto da madrina, ha attirato una numerosa folla di personaggi illustri e famosi tra cui: la principessa Maria Pia Ruspoli, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote di Guglielmo Marconi premio nobel, la ballerina Laura Comi, etoile del Teatro dell’Opera di Roma. Nadia Bengala ex miss Italia, e tanti altri personaggi famosi nel campo del cinema e della televisione: Rosanna Lambertucci, Demetra Hempton, Andrea Roncato, Leopoldo Mastelloni, Eleonora Vallone, Sebastiano Somma, Antonio Zequila, e Marco Senise conduttore televisivo.

Presenti anche alcune giornalisti: Alda D’Eusanio con la sua dolcissima cagnolina , Lucilla Quaglia, Antonietta Di Vizia e Anna Maria Stefanini ecc. Questa grande inaugurazione con tanto di brindisi e rinfresco assortito, è stata animata con tanta musica latino-americana live, suonata dal bravo trombettista Miguel Jimenez Diaz, talmente piacevole e coinvolgente che molti invitati si sono lasciati trascinare dalle note e hanno cominciato a ballare con grande gioia e allegria.

Ognuno di noi ha vissuto questo piacevole evento glamour con la voglia di tornare per poter fare acquisti nell’elegante negozio di Silvio Gallo, molto comodo raggiungibile con la metro A fermata piazza di Spagna, che fa orario no stop 10-20, e offre tante belle scarpe piacevoli, moderne e originali, realizzate con materiali selezionati e ottime finiture.