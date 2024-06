VIDEO – Maxi incendio nel quartiere West Town di Chicago, sul posto decine di veicoli dei vigili del fuoco e altri soccorritori.

Spread the love

Fiamme e fumo erano visibili per chilometri intorno a Commercial Pallet, situato vicino all’incrocio tra Hubbard e Damen secondo i vigili del fuoco di Chicago.

I treni Metra sulla linea UP-W sono stati fermi in entrambe le direzioni a causa del vasto incendio, ha reso noto l’agenzia. Anche i treni sulle linee Milwaukee District West e North sono stati fermati in entrambe le direzioni a causa dell’incendio.

Il servizio su tutte le linee Metra è ripreso regolarmente poco dopo le 20.00

Sebbene inizialmente non siano stati segnalati feriti, due vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale in buone condizioni, hanno annunciato i vigili del fuoco in una conferenza stampa.

