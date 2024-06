Incidente sull’A4, morta una ragazza di 20 anni: la Panda si è schiantata contro un camion. L’autista del tir illeso

Spread the love

I primi soccorsi sono stati prestati da un vigile del fuoco di Udine di passaggio, che ha iniziato le operazioni RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) prima dell’arrivo dei sanitari. I vigili del fuoco arrivati da Mira e Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi del Suem. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte della giovane donna di 20 anni. Ferito in modo lieve il conducente della Fiat Panda trasferito in ospedale. Illeso l’autista del mezzo pesante. Sul posto la polstrada e personale ausiliario della CAV. Durante le operazioni di soccorso l’autostrada è rimasta bloccata. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate mezz’ora dopo la mezzanotte.

IL MESSAGGERO