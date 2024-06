VIDEO – Incendio di capannone industriale – aggiornamento

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Continua il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco impegnate nello spegnimento dell’incendio che ha coinvolto il capannone industriale nella notte. Attualmente sono in corso le operazioni di smassamento e bonifica dei materiali coinvolti.

ANCONA – INCENDIO CAPANNONE – I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Caduti del Lavoro per un incendio che ha coinvolto un capannone industriale. Sul posto stanno operando le squadre di Ancona e Osimo

