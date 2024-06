Spread the love

I vigili del fuoco sono al lavoro dalle ore 13:00 di mercoledì circa per l’incendio di una autocisterna di gasolio parcheggiata a fianco ad una palazzina di tre piani.

Le fiamme hanno danneggiato gli infissi degli appartamenti facendo penetrare il fumo all’interno dei locali. Al momento non si segnalano persone coinvolte. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto con 9 automezzi che hanno spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno. La situazione è tornata sotto controllo.



Dopo il completo spegnimento dell’autocisterna contenente gasolio, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per il raffreddamento della stessa prima che possa esser travasato il liquido ancora all’interno. La palazzina coinvolta dalle fiamme, dopo il sopralluogo per verificarne la staticità, è stata dichiarata inaccessibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed igenicità. Danneggiato in parte anche un casotto di un cantiere edile installato nei pressi.

https://www.viveremarche.it/2024/06/20/cossignano-a-fuoco-autocisterna-le-fiamme-danneggiano-anche-una-palazzina/297792