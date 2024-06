Spread the love

La Formula 1 è finalmente tornata in pista per il Gran Premio di Spagna 2024, decimo appuntamento stagionale. Nella giornata di ieri sono andate in scena le due prime sessioni di prove libere ma l’attività di oggi, sabato 22 giugno, inizieranno in ritardo. Infatti, a poco più di un’ora dell’inizio delle FP3, un incidendio è scoppiato nel paddock, più precisamente nell’hospitality della McLaren. Ecco cosa sta succedendo dal racconto del nostro Paolo Ciccarone presente a Barcellona.

Formula 1. Incendio nel paddock del Gran Premio di Spagna 2024: ecco cosa sta succedendo (msn.com)