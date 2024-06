Piccolo cane fisce in una scarpata – recuperato dai vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 05:30 in frazione Falcineto, per l’incendio di un furgone telonato contenente materiale di falegnameria. Sul posto la squadra VVF di Fano e personale dalla Centrale di Pesaro con l’autobotte hanno spento le fiamme, utilizzando schiuma antincendio, evitando la propagazione all’adiacente capannone industriale.

————————————–

Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono stati attivati da una passante che ha notato un piccolo cane attraversare la strada SP Novedratese, fortunatamente senza essere investito, per poi finire in una scarpata. L’animale senza microchip è stato recuperato dai VVF infreddolito ma in salute ed è stato consegnato ai veterinari di turno dell’ATS per poi essere portato in un canile sanitario

—————————————

Ore 13.30 intervento in via per San Fermo della Battaglia comune Como per incidente stradale, autovettura fuori controllo che impattava contro muro di cinta. Il conducente è stato portato in codice verde all’ospedale Sant’Anna

————————————–

Ore 14:50 circa intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale in Carugo SP 32 impatto frontale tra due autoveicoli. Si segnalano due feriti in codice giallo