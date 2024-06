Rogo in azienda fiori artificiali a Lecce, distrutta anche auto

Spread the love

ANSA – Un incendio è divampato questo pomeriggio nella sede di un’azienda specializzata nel confezionamento e nella vendita di fiori artificiali a Lecce..

L’intervento dei vigili del fuoco in viale Papa Giovanni II ha ha visto l’impiego di due supporti con autobotte e un altro mezzo per l’approvvigionamento di dispositivi di protezione delle vie aeree. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore a causa della complessità e della vastità dell’incendio.

Al momento, la natura del rogo è ancora in fase di accertamento, ma non si esclude alcuna ipotesi.