Grosseto, presentato in Prefettura il progetto per il nuovo distaccamento volontario dei Vigili del fuoco nel comune di Sorano

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nella mattinata di mercoledì 29 novembre, presso la Prefettura di Grosseto è stato presentato il progetto per l’insediamento della nuova sede del Distaccamento dei vigili del fuoco volontari nel comune di Sorano all’interno del centro servizi di San Quirico.

Il Sindaco, Pierandrea Vanni, con tale iniziativa ha inteso consolidare il rapporto di collaborazione con il Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, mettendo a disposizione dei vigili volontari alcuni locali del complesso edilizio che verranno ristrutturati in modo da essere funzionali alle esigenze del servizio di soccorso realizzando ex novo un’autorimessa mediante l’installazione di una tensostruttura esterna di tipo scorrevole con telaio metallico.

L’intera operazione, messa a punto dall’ufficio tecnico comunale, comporterà la creazione di un vero e proprio “Polo delle emergenze” che verrà realizzato grazie ad un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con il contributo dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora e la compartecipazione del Comune di Sorano.

Il Prefetto, Paola Berardino, ha accolto con grande soddisfazione questo ulteriore tassello nel processo di sviluppo del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto che nel corso dell’estate aveva raggiunto un altro importante obiettivo con l’istituzione del Presidio rurale, situato all’interno della riserva naturale della Duna Feniglia, istituito allo scopo di garantire un più rapido intervento nel caso di incendi boschivi che possano interessare le aree naturali ed i parchi del comprensorio sud della provincia.

Il Prefetto ha inoltre evidenziato come questa nuova collocazione, permettendo ai vigili del fuoco di lavorare in stretta sinergia con gli uffici comunali e con il gruppo comunale di protezione civile, vada a sposare in pieno i dettami del nuovo Codice di Protezione Civile.

Il Comandante, Pietro Vincenzo Raschillà , ha illustrato brevemente l’attività del Distaccamento di Sorano, che ad oggi conta 16 vigili volontari, 6 dei quali inseriti a conclusione di un lungo corso di formazione portato a termine il 10 aprile 2021.

Tale presidio, attivo dal 2010, svolge in media 120 interventi di soccorso in un anno con un picco di 193 interventi durante la stagione 2022, addirittura superiori ai 158 interventi della terribile annata del 2012, legati alla maggiore integrazione del Distaccamento nel dispositivo di soccorso provinciale che ha condotto i volontari di Sorano a lavorare ben oltre il territorio di specifica competenza.

Il Comandante, nell’auspicare che anche altre Amministrazioni comunali possano seguire l’esempio virtuoso del Comune di Sorano ha annunciato per il 2024 l’organizzazione di un nuovo corso di formazione per vigili volontari che porterebbe nuove risorse per la crescita dei distaccamenti volontari della provincia.