Dalle guerre al terremoto: “I miei soccorsi sul campo”

Spread the love

Robert Triozzi, comandante del programma di sviluppo per i vigili del fuoco delle Nazioni unite, racconterà venerdì nella sala Imperatori le sue esperienze

“Le crisi internazionali dell’ultimo ventennio da parte di chi le ha vissute sul campo”. Parlerà di esperienze fatte in ogni angolo del mondo e in occasione di grandi tragedie, quali l’attacco alle torri gemelle, l’incendio alla Notre Dame de Paris il terremoto del 2016; dal Kosovo all’Iraq ha guidato operazioni di soccorso tra le più complesse e pericolose. Robert Triozzi, comandante del programma di sviluppo per i vigili del fuoco delle Nazioni unite. relazionerà alle ore 18,30 di venerdì prossimo nella sala Imperatori.

—————————-

Al termine della conferenza, il comandante Triozzi premierà figure del Fermano e del Piceno che si sono distinte per il loro impegno in alcune delle recenti crisi internazionali e nazionali. Sarà un riconoscimento sentito, simbolo di gratitudine per coloro che mettono le proprie competenze al servizio della sicurezza e del benessere globale.

IL RESTO DEL CARLINO