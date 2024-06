VIDEO – Maltempo in Emilia Romagna e Veneto

Spread the love

Maltempo Emilia Romagna – oltre 300 interventi in 36 ore – Proseguono da 36 ore le operazioni dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna, dalla sera del 24 giugno sono stati svolti più di 300 interventi, particolarmente colpite le

province di Reggio Emilia, Modena e soprattutto Parma. La situazione è in miglioramento, nel parmense le squadre sono ancora impegnate in operazioni di rimozione e messa in sicurezza di alberi caduti o pericolanti e in prosciugamenti nei comuni di Neviano Arduini e Traversetolo, dove ieri sera è stato recuperato il corpo senza vita di un uomo

Oltre 100 interventi svolti dai vigili del fuoco tra le province di Rovigo (60) e Treviso (50) per alberi caduti, tetti divelti, allagamenti e danni d’acqua in genere: dalla notte sei squadre al lavoro nel trevigiano, specialmente a Castelfranco Veneto (TV) dove per l’esondazione del fiume Avenale, sono in atto operazioni di prosciugamento (video).