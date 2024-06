interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

I vigili del fuoco sono intervenuti a Fiastra, unitamente al personale del 118 e del CNAS, per soccorrere una donna lungo il sentiero delle Lame Rosse che si era procurata lesione ad un arto inferiore. Una volta raggiunta la signora è stata stabilizzata sul posto dalle squadre di soccorso e trasportata in barella fino all’ambulanza. Non sono disponibili immagini.

Altro intervento è stato effettuato sul lungomare Scarfiotti di Porto Recanati per un incidente stradale tra due auto di cui una trainante una roulotte. Uno dei conducenti era rimasto intrappolato nell’abitacolo e successivamente estratto dalla squadra VVF intervenuta. Sul posto personale del 118 e carabinieri di Civitanova Marche per i rilievi. Dal Comando di Macerata

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17:30 circa per un incendio autovettura all’incrocio tra la SP 1 del Conero e la strada per Montacuto. Il fatto è avvenuto mentre il veicolo era in marcia. La squadra VVF sul posto ha spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Nessuna persona coinvolta.

Recupero natante – I sommozzatori e il nucleo nautico dei vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nella zona del Mandracchio per recuperare un’imbarcazione affondata. Il natante è stato riportato sopra la linea di galleggiamento utilizzando appositi palloni gonfiabili e prosciugato dell’acqua all’interno con l’uso di motopompe.

Una squadra della sede centrale, con anche personale in assetto fluviale, è intervenuta sulle spiaggette del fiume Castellano, poco prima di mezzogiorno, per soccorrere tre persone di nazionalità straniera che si erano trovate in difficoltà mentre facevano un bagno. Le molte persone presenti al momento, oltre a chiamare i soccorsi, avevano provveduto a portare i tre in zona sicura dove sono stati recuperati dagli operatori VF e dai sanitari. Per uno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. – Dal Comando di Ascoli Piceno.