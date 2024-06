 VIDEO – Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti dopo che due enormi insegne di un negozio sono crollate nell’incendio

Spread the love

WASHINGTON HEIGHTS, Manhattan (WABC) – Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti dopo che due enormi insegne di un negozio sono crollate sul luogo di un incendio a Washington Heights.

Le fiamme sono divampate al 1281 di St Nicholas Ave., vicino alla 174th Street. I vigili del fuoco avevano appena terminato di spegnere un incendio che aveva devastato i negozi: un negozio di snack e un salone di bellezza. Decine di soccorritori sono accorsi per aiutare i vigili del fuoco, che sono stati trasportati in ospedale e curati per ferite lievi. La causa dell’incendio resta sotto inchiesta.

