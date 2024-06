Il torrente inghiotte auto con dentro una neonata di 3 mesi: famiglia salvata dai vigili del fuoco sulla riva dell’Orco.

Spread the love

Attimi di terrore per una coppia e la loro neonata di 3 mesi rimaste bloccate all’interno della loro auto travolta dalle acque del torrente Orco a Montanaro, in provincia di Torino. Per fortuna, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, tutti e tre gli occupanti della vettura sono stati tratti in salvo. È successo questa notte durante l’alluvione che ha colpito l’area settentrionale del Piemonte.

Nelle ultime 24 ore, squadre dei vigili del fuoco stanno operando nelle province del Verbano e di Torino per frane, smottamenti e soccorsi – al momento 80 – a persone in difficoltà. A Locana, sono state trasferite in una zona sicura 37 persone che erano rimaste bloccate in un ristorante a causa di una frana. A Mathi, sempre in provincia di Torino, sono state evacuate precauzionalmente due famiglie residenti in abitazioni minacciate dall’esondazione del fiume Stura di Lanzo.

https://www.today.it/cronaca/montanaro-pompieri-salvano-neonata-auto-torrente.html