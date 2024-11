VIDEO – Autocisterna che trasporta Gpl finisce fuori strada: i vigili del fuoco la recuperano con la gru

Spread the love

CESIOMAGGIORE (BELLUNO) – Intervento dei vigili del fuoco in via Villa delle Centenere, a Cesiomaggiore per un’autocisterna che trasportava 2.000 litri di Gpl, finita fuori strada: illeso l’autista. I vigili del fuoco accorsi da Feltre con l’autopompa, l’autogru e il nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre sono stati impegnati per rimettere il mezzo sulla carreggiata, trasportarlo in zona sicura ed effettuare il travaso del Gpl in una cisterna vuota. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 19

