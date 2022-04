Incidente sul lavoro: muore un operaio di un’azienda di elettromeccanica

Spread the love

Un’altra vittima sul posto di lavoro. Oggi, venerdì 29 aprile 2022, si è verificato un incidente all’interno di un’azienda di Elettromeccanica di Gorgonzola in cui un uomo ha perso la vita.

Erano circa le 11 quando Vigili del fuoco e personale del 118 sono intervenuti in via Rosa Luxemburg in codice rosso, nella zona industriale al confine tra Gorgonzola e Pessano con Bornago. Dalle prime informazioni, a chiamare i soccorsi sono stati gli stessi operai dell’azienda dopo che un collega, un uomo di 58 anni, è rimasto coinvolto in un incidente. Immediato l’intervento di un’ambulanza della Croce Bianca di Melzo e di un’automedica proveniente dal Santa Maria delle Stelle. Con loro sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Gorgonzola. Stante la situazione è stata richiesta anche la presenza delle Forze dell’ordine, con Polizia Locale e Carabinieri della Compagnia di Pioltello giunti poco dopo.