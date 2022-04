Clima e Ambiente: incendi in Siberia fuori controllo e la guerra in Ucraina rischia di aggravare la situazione

Spread the love

Negli ultimi anni gli incendi sono aumentati a dismisura su tutto il pianeta e la causa in gran parte può essere condotta ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale. Infatti dall’università californiana di Los Angeles è stato effettuato un nuovo studio che descrive in dettaglio l’uso dell’intelligenza artificiale e i dati raccolti in alcuni decenni per esplorare il legame tra il cambiamento climatico e l’aumento del rischio di incendio negli Stati Uniti occidentali.

La chiave di questi risultati è il VPD, ovvero il deficit di pressione di vapore, che in parole povere sarebbe la “quantità di umidità che l’aria può trattenere quando è satura meno la quantità di umidità nell’aria”. Più alto è il VPD più umidità l’aria può estrarre dalle piante e dal suolo, aumentando così il rischio d’incendio. Secondo lo studio dei ricercatori dell’UCLA negli ultimi 40 anni solo il 32% dell’aumento dei livelli di VPD negli USA occidentali è avvenuto naturalmente, mentre il restante 68% si pensa sia causato dal cambiamento climatico.