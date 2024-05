VIDEO – Maiori: due motociclisti precipitano in un torrente, salvati dai Vigili del Fuoco e dal Nucleo SAF

Spread the love

Stamane a Maiori, due motociclisti di origini messicane, un uomo ed una donna, stavano percorrendo la SS163 Amalfitana quando, le cause ancora da chiarire, sono usciti fuori strada precipitando all’interno di un torrente, da un’altezza di circa dieci metri. Immediati i soccorsi dei caschi rossi del distaccamento di Maiori e del distaccamento città di Salerno che hanno provveduto innanzitutto ad organizzare il necessario per calare dal ponte i sanitari del 118 e gli stessi soccorritori. In supporto è giunto il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco che ha provveduto con l’ausilio di

attrezzature specifiche al recupero dei malcapitati e dei soccorritori. I due turisti feriti, che hanno riportato qualche frattura agli arti, sono stati trasferiti al vicino ospedale di Castiglione di Ravello.

TVOGGI SALERNO

VIDEO