VIDEO – Cane cieco cade in un dirupo in Valle Strona, salvato dai vigili del fuoco di Verbania

I vigili del fuoco del Comando di Verbania e in particolare del distaccamento di Omegna sono intervenuti nella notte per il salvataggio di un cane nella frazione di Strona comune di Loreglia in Valle Strona, sulla vecchia strada da Luzzogno e chesio.

Il cane, non vedente, era caduto accidentalmente in un dirupo e si trovava in una zona impervia. Purtroppo a causa delle tenebre non è stato possibile individuarlo subito. Alle prime luci dell’alba i vigili del fuoco si sono calati in sicurezza e sono riusciti a raggiungerlo.

