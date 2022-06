Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

18/06/22 ore 15:00 Casalmaggiore (CR), via Camillo Benso Conte di Cavour. Per cause da accertarsi si è verificata una esplosione in una abitazione. Sul posto stanno intervenendo le squadre specializzate dei vigili del fuoco. Dalle prime informazioni risultano allo stato coinvolge quattro persone. Seguiranno aggiornamenti.