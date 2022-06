Tratta in salvo una donna in difficoltà nelle acque antistanti Arona

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

18/06/22 ore 15:30 Lago Maggiore – Angera . Una donna è stata vista inabissarsi nelle acque del lago Maggiore antistanti il comune di Angera. Immediatamente si è alzato in volo l’elicottero dei vigili del fuoco “Drago 84”, del reparto volo Lombardia con a bordo i sommozzatori. Congiuntamente gli specialisti del soccorso acquatico con un battello pneumatico. Le ricerche sono in corso. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento soccorso persona nelle acque del lago Maggiore. La donna di anni 49 di origini Spagnole è stata individuata dal Drago 84 dei vigili del fuoco. La persona era in difficoltà nelle acqua antistanti Arona. L’aeromobile ha comunicato tempestivamente le coordinate a uno dei natanti di soccorso impegnati in zona che l’ha raggiunta e tratta in salvo. Le operazioni sono concluse.