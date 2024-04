VIDEO- L’autopompa dei vigili del fuoco si è schiantata contro casa dopo l’incidente tra più veicoli a Stockton

Spread the love

STOCKTON – Mercoledì mattina un’autopompa si è schiantata contro una casa a Stockton. Stockton Fire afferma che l’incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino mentre stavano rispondendo a un incendio in una struttura e ha coinvolto più veicoli.

Come si è verificato non è chiaro: se l’autopompa fosse parte dell’incidente iniziale o se sia stata colpita a seguito di uno scontro. In ogni caso, l’autopompa ha finito per colpire una casa.

Uno degli altri conducenti coinvolti ha riportato ferite gravi, mentre un passeggero a bordo di un altro veicolo ha riportato ferite lievi. Nessuno in casa né i vigili del fuoco sono rimasti feriti.

“Aveva le sirene accese e suonava a tutto volume”, ha detto David Krause che ha sentito lo schianto ed è andato in bicicletta per vedere il trambusto. “Sembrava che stesse suonando il clacson a qualcuno per togliersi di mezzo.”

L’agente David Scott del dipartimento di polizia di Stockton ha detto che l’autopompa 9 di Stockton era diretta verso un incendio, a nord su West Lane, quando si è scontrata all’incrocio con una berlina rossa che si stava dirigendo a est su East Alpine Avenue.

https://www.cbsnews.com/sacramento/news/fire-engine-crashes-into-stockton-home/

VIDEO –