Dorgali, incendio in una casa: anziana salvata da 2 vigili del fuoco liberi dal servizio

DORGALI. Un incendio è scoppiato in un appartamento in via Firenze a Dorgali oggi intorno alle 12.

Sono intervenuti due vigili del fuoco liberi dal servizio che hanno salvato una signora ottantenne che rischiava di essere intossicata per l’esalazione dei fumi.

La donna è stata estratta dalla casa e poi consegnata agli operatori del 118 che con un’ambulanza l’hanno portata a Nuoro in ospedale.

Sul posto è poi intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Nuoro che ha bonificato il sito e messo in sicurezza lo scenario.

Senza l’intervento tempestivo dei due Vigili del fuoco liberi dal servizio le conseguenze per la donna sarebbero potute essere letali.

